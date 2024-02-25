Саморуков забросил четвертую шайбу за фарм-клуб «Питтсбурга»

«Уилкс-Берри» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Бриджпорт» со счетом 4:1.

В составе фарм-клуба «Питтсбурга» защитник Дмитрий Саморуков набрал 2 (1+1) очка и был признан третьей звездой встречи.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 45 матчей в АХЛ, в которых набрал 11 (4+7) очков.