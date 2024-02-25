«Вегас» проиграл «Оттаве» по буллитам и потерпел третье поражение подряд

«Оттава» дома обыграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у хозяев забросили Тома Шабо, Дрейк Батерсон и Джош Норрис. У гостей дважды отличился Чендлер Стивенсон, еще один гол забил Джонатан Маршессо.

Победный бросок в серии буллитов исполнил нападающий «Оттавы» Тим Штюцле.

«Вегас» занимает пятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 71 очком в 58 матчах. Команда потерпела третье поражение подряд.

«Оттава» идет 14-й на «Востоке» с 53 очками в 55 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Вегас» — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Маршессо — 30 (Карлссон), 5:41 — 0:1. Стивенсон — 11 (бол., Теодор, Маршессо), 23:03 — 0:2. Шабо — 5 (Джозеф, Жиру), 29:00 — 1:2. Батерсон — 18 (бол., Ткачак, Норрис), 38:47 — 2:2. Норрис — 16 (Шабо, Браннстрем), 45:48 — 3:2. Стивенсон — 12 (Карлссон, Теодор), 58:45 — 3:3.

Победный буллит: Штюцле.

Вратари: Форсберг — Томпсон (58:17 — 58:45).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (8+12+7+6) — 29 (6+12+9+2).

Наши: Тарасенко (17.28/3/-1) — Барбашев (16.45/0/-1).

25 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.