«Ванкувер» обыграл «Бостон» и прервал серию из четырех поражений, Задоров сделал голевой пас

«Ванкувер» дома обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у хозяев забросили Брок Бесер и Филип Гронек, российский защитник «Кэнакс» Никита Задоров сделал результативную передачу. У гостей отличились Йеспер Боквист и Дентон Хайнен.

В овертайме Брок Бесер сделал дубль, реализовав численное большинство, и принес своей команде победу.

«Ванкувер» лидирует в таблице Западной конференции НХЛ с 82 очками в 60 матчах. Команда прервала серию из 4 поражений.

«Бостон» идет вторым на «Востоке» с 81 очком в 59 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Бостон» — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Боквист — 3 (Бразо), 25:27 — 0:1. Хейнен — 11 (Фредерик, Гики), 31:15 — 0:2. Босер — 32 (Задоров, Миллер), 52:49 — 1:2. Гронек — 5 (Миллер, Петтерссон), 58:49 — 2:2. Босер — 33 (бол., Миллер, Хьюз), 61:34 — 3:2.

Вратари: Демко (58:07 — 58:49) — Суэймен.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 39 (9+12+17+1) — 22 (10+7+5+0).

Наши: Задоров (17.33/2/+1), Михеев (14.17/1/+1) — -.

25 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.