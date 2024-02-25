«Ванкувер» обыграл «Бостон» и прервал серию из четырех поражений, Задоров сделал голевой пас
«Ванкувер» дома обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
В основное время у хозяев забросили Брок Бесер и Филип Гронек, российский защитник «Кэнакс» Никита Задоров сделал результативную передачу. У гостей отличились Йеспер Боквист и Дентон Хайнен.
В овертайме Брок Бесер сделал дубль, реализовав численное большинство, и принес своей команде победу.
«Ванкувер» лидирует в таблице Западной конференции НХЛ с 82 очками в 60 матчах. Команда прервала серию из 4 поражений.
«Бостон» идет вторым на «Востоке» с 81 очком в 59 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Бостон» — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Голы: Боквист — 3 (Бразо), 25:27 — 0:1. Хейнен — 11 (Фредерик, Гики), 31:15 — 0:2. Босер — 32 (Задоров, Миллер), 52:49 — 1:2. Гронек — 5 (Миллер, Петтерссон), 58:49 — 2:2. Босер — 33 (бол., Миллер, Хьюз), 61:34 — 3:2.
Вратари: Демко (58:07 — 58:49) — Суэймен.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 39 (9+12+17+1) — 22 (10+7+5+0).
Наши: Задоров (17.33/2/+1), Михеев (14.17/1/+1) — -.
25 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|58
|39
|19
|81
|2
|Каролина
|57
|34
|23
|73
|3
|Филадельфия
|58
|30
|28
|67
|4
|Нью-Джерси
|57
|29
|28
|62
|5
|Вашингтон
|56
|26
|30
|61
|6
|Айлендерс
|57
|23
|34
|60
|7
|Питтсбург
|54
|25
|29
|58
|8
|Коламбус
|56
|18
|38
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|59
|34
|25
|81
|2
|Флорида
|58
|38
|20
|80
|3
|Торонто
|57
|33
|24
|74
|4
|Детройт
|57
|31
|26
|68
|5
|Тампа-Бэй
|59
|31
|28
|67
|6
|Баффало
|57
|26
|31
|56
|7
|Оттава
|55
|25
|30
|53
|8
|Монреаль
|58
|22
|36
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|59
|35
|24
|78
|2
|Виннипег
|55
|35
|20
|75
|3
|Колорадо
|59
|35
|24
|75
|4
|Нэшвилл
|57
|30
|27
|62
|5
|Сент-Луис
|57
|30
|27
|62
|6
|Миннесота
|57
|27
|30
|60
|7
|Аризона
|56
|23
|33
|50
|8
|Чикаго
|58
|15
|43
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|60
|38
|22
|82
|2
|Вегас
|58
|32
|26
|71
|3
|Эдмонтон
|54
|33
|21
|68
|4
|Лос-Анджелес
|55
|28
|27
|66
|5
|Сиэтл
|56
|24
|32
|59
|6
|Калгари
|57
|27
|30
|59
|7
|Анахайм
|56
|20
|36
|42
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|35
|25.02
|02:00
|
Флорида – Вашингтон
|3 : 2 ОТ
|25.02
|03:00
|
Ванкувер – Бостон
|3 : 2 ОТ
|25.02
|03:00
|
Оттава – Вегас
|4 : 3 Б
|25.02
|03:00
|
Колорадо – Торонто
|3 : 4
|25.02
|04:00
|
Каролина – Даллас
|1 : 2
|25.02
|06:00
|
Эдмонтон – Калгари
|- : -
|25.02
|06:00
|
Сан-Хосе – Нэшвилл
|- : -
|25.02
|06:00
|
Сиэтл – Миннесота
|- : -
|25.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|- : -
|25.02
|21:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|- : -
|25.02
|23:30
|
Питтсбург – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|58
|98
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|59
|96
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|87
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|58
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|58
|37
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|18
|1.96