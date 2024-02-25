«Торонто» победил «Колорадо» благодаря хет-трику Бертуцци, Самсонов отразил 25 бросков

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«Торонто» на выезде обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У гостей отличился хет-триком Тайлер Бертуцци, еще одну шайбу забросил Митч Марнер. У хозяев забили Арттури Лехконен, Эндрю Кольяно и Микко Рантанен.

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 26 из 30 бросков. Его соотечественник, голкипер «Торонто» Илья Самсонов отбил 25 из 28 бросков.

«Торонто» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 74 очками в 57 матчах.

«Колорадо» идет четвертым на «Западе» с 75 очками в 59 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Торонто» — 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Голы: Лехконен — 8 (бол., Маккиннон, Макар), 2:16 — 1:0. Кольяно — 5 (Маккиннон, Рантанен), 11:07 — 2:0. Бертуцци — 8 (бол., Марнер, Нюландер), 13:42 — 2:1. Бертуцци — 9 (Нюландер, Доми), 34:45 — 2:2. Марнер — 23 (Найз, Броди), 36:48 — 2:3. Рантанен — 30 (Маккиннон, Байрам), 44:41 — 3:3. Бертуцци — 10 (бол., Нюландер, Мэттьюс), 57:09 — 3:4.

Вратари: Георгиев (58:13) — Самсонов.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 29 (11+9+9) — 30 (12+14+4).

25 февраля. Денвер. Ball Arena.