«Оттава» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ
«Оттава» дома победила «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
«Оттава» одержала третью победу подряд, команда занимает 15-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 44 очками в 48 матчах.
«Торонто» идет на седьмой строчке с 60 очками в 50 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|52
|33
|19
|69
|2
|Каролина
|51
|30
|21
|65
|3
|Филадельфия
|53
|28
|25
|62
|4
|Айлендерс
|52
|22
|30
|56
|5
|Нью-Джерси
|50
|25
|25
|54
|6
|Питтсбург
|49
|23
|26
|53
|7
|Вашингтон
|50
|23
|27
|53
|8
|Коламбус
|51
|16
|35
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|52
|32
|20
|73
|2
|Флорида
|52
|33
|19
|70
|3
|Тампа-Бэй
|53
|28
|25
|61
|4
|Торонто
|50
|26
|24
|60
|5
|Детройт
|51
|27
|24
|60
|6
|Монреаль
|51
|21
|30
|50
|7
|Баффало
|51
|22
|29
|48
|8
|Оттава
|48
|21
|27
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|52
|32
|20
|70
|2
|Колорадо
|53
|32
|21
|68
|3
|Виннипег
|50
|31
|19
|67
|4
|Сент-Луис
|50
|27
|23
|56
|5
|Нэшвилл
|52
|27
|25
|56
|6
|Миннесота
|51
|23
|28
|51
|7
|Аризона
|50
|23
|27
|50
|8
|Чикаго
|52
|14
|38
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|52
|34
|18
|74
|2
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|3
|Эдмонтон
|47
|30
|17
|61
|4
|Лос-Анджелес
|48
|23
|25
|56
|5
|Калгари
|52
|25
|27
|55
|6
|Сиэтл
|51
|21
|30
|52
|7
|Анахайм
|51
|18
|33
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
Результаты / календарь
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17.02
|11.02
|02:00
|
Флорида – Колорадо
|4 : 0
|11.02
|03:00
|
Виннипег – Питтсбург
|2 : 1
|11.02
|03:00
|
Оттава – Торонто
|5 : 3
|11.02
|03:00
|
Филадельфия – Сиэтл
|3 : 2
|11.02
|03:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|2 : 4
|11.02
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|1 : 0 ОТ
|11.02
|04:00
|
Нэшвилл – Аризона
|5 : 4 ОТ
|11.02
|06:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
|11.02
|21:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|- : -
|11.02
|21:30
|
Вашингтон – Ванкувер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|52
|89
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|53
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|75
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|49
|42
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|52
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|19
|1.89
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