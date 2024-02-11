«Оттава» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» дома победила «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Оттава» одержала третью победу подряд, команда занимает 15-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 44 очками в 48 матчах.

«Торонто» идет на седьмой строчке с 60 очками в 50 играх.