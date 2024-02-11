Шайба Макдоны в овертайме принесла «Нэшвиллу» победу над «Аризоной»

«Нэшвилл» дома обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник хозяев Райан Макдона. Нападающий гостей Джейсон Зукер сделал три результативные передачи в основное время встречи.

«Нэшвилл» прервал серию из трех поражений и поднялся на девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 56 очками в 52 матчах.

«Аризона» уступила в пятой игре подряд и идет 13-й на «Западе» с 50 очками в 50 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Аризона» — 5:4 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 1:0)

Голы: О`Райлли — 18 (Форсберг, Нюквист), 12:28 — 1:0. Дермотт — 2 (Зукер, Керфут), 13:10 — 1:1. Йоси — 11 (бол., Бэрри), 31:39 — 2:1. Гюнтер — 4 (бол., Келлер, Зукер), 38:31 — 2:2. Вялимяки — 2 (Гюнтер, Хейтон), 41:45 — 2:3. Шмальц — 14 (бол., Зукер, Келлер), 44:07 — 2:4. Новак — 9 (бол., Макдона, Евангелиста), 46:00 — 3:4. Форсберг — 25 (О`Райлли, Йоси), 49:59 — 4:4. Макдона — 2 (Новак, Нюквист), 61:36 — 5:4.

Вратари: Сарос — Ингрэм.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 37 (10+9+17+1) — 31 (12+12+6+1).

Наши: Тренин (14.43/2/0) — -.

11 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.