«Филадельфия» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» дома обыграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Филадельфия» одержала третью победу подряд и поднялась на пятое место в таблице Восточной конференции с 62 очками в 53 играх.

«Сиэтл» идет 11-м на «Западе» с 52 очками в 51 игре.