«Оттава» обыграла «Сан-Хосе», Тарасенко забил победный гол за пять секунд до сирены
«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сан-Хосе» со счетом 5:4.
В составе «Сенаторз» отличились Клод Жиру, Тома Шабо, Брэйди Ткачак, Дрейк Батерсон и Владимир Тарасенко, который набрал 2 (1+1) очка, забросив победную шайбу за пять секунд до сирены, защитник Артем Зуб оформил ассистентский хет-трик. У «Шаркс» голы на счету Энтони Даклер, Марк Власич, Кевин Лабанк и Филип Задина, Александр Барабанов сделал результативную передачу.
После этого матча «Оттава» с 30 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 23 очками — на последней строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Сан-Хосе» — 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)
Голы: Жиру — 13 (Ткачак, Зуб), 4:12 — 1:0. Шабо — 1 (Тарасенко, Штюцле), 9:58 — 2:0. Дюклер — 8 (Барабанов, Ферраро), 12:35 — 2:1. Власик — 1 (Дюклер, Гранлунд), 23:53 — 2:2. Лабанк — 2 (Ферраро, Хоффман), 26:20 — 2:3. Ткачак — 18 (Батерсон, Штюцле), 27:11 — 3:3. Батерсон — 15 (Зуб, Штюцле), 32:59 — 4:3. Задина — 5 (Гертл, Ферраро), 56:56 — 4:4. Тарасенко — 10 (Зуб, Штюцле), 59:55 — 5:4.
Вратари: Корписало — Блэквуд.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 41 (8+22+11) — 18 (9+4+5).
Наши: Зуб (20.47/7/+3), Тарасенко (16.52/3/0) — Барабанов (12.11/1/0), Охотюк (13.28/0/-2).
14 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 18764 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|41
|26
|15
|54
|2
|Каролина
|41
|23
|18
|51
|3
|Филадельфия
|42
|22
|20
|50
|4
|Айлендерс
|41
|19
|22
|48
|5
|Вашингтон
|40
|20
|20
|46
|6
|Нью-Джерси
|39
|21
|18
|45
|7
|Питтсбург
|40
|20
|20
|45
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
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|24
|17
|57
|2
|Флорида
|41
|27
|14
|56
|3
|Торонто
|39
|21
|18
|50
|4
|Тампа-Бэй
|43
|21
|22
|47
|5
|Детройт
|41
|20
|21
|45
|6
|Монреаль
|41
|17
|24
|40
|7
|Баффало
|42
|18
|24
|40
|8
|Оттава
|37
|14
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|28
|13
|60
|2
|Колорадо
|42
|27
|15
|57
|3
|Даллас
|41
|24
|17
|53
|4
|Нэшвилл
|42
|23
|19
|47
|5
|Сент-Луис
|40
|21
|19
|43
|6
|Аризона
|40
|20
|20
|42
|7
|Миннесота
|41
|17
|24
|39
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|42
|28
|14
|59
|2
|Вегас
|42
|24
|18
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|48
|4
|Эдмонтон
|38
|22
|16
|45
|5
|Сиэтл
|41
|18
|23
|45
|6
|Калгари
|42
|19
|23
|43
|7
|Анахайм
|41
|14
|27
|29
|8
|Сан-Хосе
|42
|10
|32
|23
|14.01
|00:00
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Оттава – Сан-Хосе
|5 : 4
|14.01
|00:00
|
Баффало – Ванкувер
|0 : 1
|14.01
|02:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|- : -
|14.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|- : -
|14.01
|03:00
|
Торонто – Колорадо
|- : -
|14.01
|03:00
|
Виннипег – Филадельфия
|- : -
|14.01
|03:00
|
Монреаль – Эдмонтон
|- : -
|14.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|- : -
|14.01
|03:00
|
Детройт – Лос-Анджелес
|- : -
|14.01
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|- : -
|14.01
|04:00
|
Сент-Луис – Бостон
|- : -
|14.01
|04:00
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|14.01
|04:00
|
Миннесота – Аризона
|- : -
|14.01
|04:00
|
Нэшвилл – Айлендерс
|- : -
|14.01
|06:00
|
Вегас – Калгари
|- : -
|14.01
|21:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|69
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|42
|67
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|41
|58
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|38
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|41
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41