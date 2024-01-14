«Оттава» обыграла «Сан-Хосе», Тарасенко забил победный гол за пять секунд до сирены

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сан-Хосе» со счетом 5:4.

В составе «Сенаторз» отличились Клод Жиру, Тома Шабо, Брэйди Ткачак, Дрейк Батерсон и Владимир Тарасенко, который набрал 2 (1+1) очка, забросив победную шайбу за пять секунд до сирены, защитник Артем Зуб оформил ассистентский хет-трик. У «Шаркс» голы на счету Энтони Даклер, Марк Власич, Кевин Лабанк и Филип Задина, Александр Барабанов сделал результативную передачу.

После этого матча «Оттава» с 30 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 23 очками — на последней строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Сан-Хосе» — 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)

Голы: Жиру — 13 (Ткачак, Зуб), 4:12 — 1:0. Шабо — 1 (Тарасенко, Штюцле), 9:58 — 2:0. Дюклер — 8 (Барабанов, Ферраро), 12:35 — 2:1. Власик — 1 (Дюклер, Гранлунд), 23:53 — 2:2. Лабанк — 2 (Ферраро, Хоффман), 26:20 — 2:3. Ткачак — 18 (Батерсон, Штюцле), 27:11 — 3:3. Батерсон — 15 (Зуб, Штюцле), 32:59 — 4:3. Задина — 5 (Гертл, Ферраро), 56:56 — 4:4. Тарасенко — 10 (Зуб, Штюцле), 59:55 — 5:4.

Вратари: Корписало — Блэквуд.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 41 (8+22+11) — 18 (9+4+5).

Наши: Зуб (20.47/7/+3), Тарасенко (16.52/3/0) — Барабанов (12.11/1/0), Охотюк (13.28/0/-2).

14 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 18764 зрителя.