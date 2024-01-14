«Миннесота» вывела Капризова из списка травмированных
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов выведен из списка травмированных, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
Таким образом, 26-летний россиянин может принять участие в матче против «Аризоны», который пройдет сегодня и начнется в 4:00 мск.
Капризов пропустил из-за травмы последние 7 матчей. На его счету 34 (13+21) очка в 34 матчах сезона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|41
|26
|15
|54
|2
|Каролина
|41
|23
|18
|51
|3
|Филадельфия
|42
|22
|20
|50
|4
|Айлендерс
|41
|19
|22
|48
|5
|Вашингтон
|40
|20
|20
|46
|6
|Нью-Джерси
|39
|21
|18
|45
|7
|Питтсбург
|40
|20
|20
|45
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|41
|24
|17
|57
|2
|Флорида
|41
|27
|14
|56
|3
|Торонто
|39
|21
|18
|50
|4
|Тампа-Бэй
|43
|21
|22
|47
|5
|Детройт
|41
|20
|21
|45
|6
|Монреаль
|41
|17
|24
|40
|7
|Баффало
|42
|18
|24
|40
|8
|Оттава
|37
|14
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|28
|13
|60
|2
|Колорадо
|42
|27
|15
|57
|3
|Даллас
|41
|24
|17
|53
|4
|Нэшвилл
|42
|23
|19
|47
|5
|Сент-Луис
|40
|21
|19
|43
|6
|Аризона
|40
|20
|20
|42
|7
|Миннесота
|41
|17
|24
|39
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|42
|28
|14
|59
|2
|Вегас
|42
|24
|18
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|48
|4
|Эдмонтон
|38
|22
|16
|45
|5
|Сиэтл
|41
|18
|23
|45
|6
|Калгари
|42
|19
|23
|43
|7
|Анахайм
|41
|14
|27
|29
|8
|Сан-Хосе
|42
|10
|32
|23
Результаты / календарь
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
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12.01
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14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
|14.01
|00:00
|
Оттава – Сан-Хосе
|5 : 4
|14.01
|00:00
|
Баффало – Ванкувер
|0 : 1
|14.01
|02:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|- : -
|14.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|- : -
|14.01
|03:00
|
Торонто – Колорадо
|- : -
|14.01
|03:00
|
Виннипег – Филадельфия
|- : -
|14.01
|03:00
|
Монреаль – Эдмонтон
|- : -
|14.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|- : -
|14.01
|03:00
|
Детройт – Лос-Анджелес
|- : -
|14.01
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|- : -
|14.01
|04:00
|
Сент-Луис – Бостон
|- : -
|14.01
|04:00
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|14.01
|04:00
|
Миннесота – Аризона
|- : -
|14.01
|04:00
|
Нэшвилл – Айлендерс
|- : -
|14.01
|06:00
|
Вегас – Калгари
|- : -
|14.01
|21:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|69
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|42
|67
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|41
|58
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|38
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|41
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
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