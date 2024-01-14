«Миннесота» вывела Капризова из списка травмированных

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов выведен из списка травмированных, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Таким образом, 26-летний россиянин может принять участие в матче против «Аризоны», который пройдет сегодня и начнется в 4:00 мск.

Капризов пропустил из-за травмы последние 7 матчей. На его счету 34 (13+21) очка в 34 матчах сезона.