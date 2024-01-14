«Ванкувер» на выезде обыграл «Баффало»
«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Баффало» со счетом 1:0.
Единственный гол на 23-й минуте забил Сэм Лафферти, Никита Задоров сделал результативную передачу.
После этого матча «Ванкувер» с 61 очком занимает первое место в Западной конференции, «Баффало» с 40 очками — на 14-й строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Ванкувер» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Лафферти — 10 (Задоров), 22:05 — 0:1.
Вратари: Луукконен (58:05) — Демко.
Штраф: 13 — 15.
Броски: 26 (9+8+9) — 23 (7+7+9).
Наши: — - Задоров (17.54/0/+1), Кузьменко (10.15/1/0), Михеев (13.37/3/0).
14 января. Баффало. KeyBank Center. 17662 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|41
|26
|15
|54
|2
|Каролина
|41
|23
|18
|51
|3
|Филадельфия
|42
|22
|20
|50
|4
|Айлендерс
|41
|19
|22
|48
|5
|Вашингтон
|40
|20
|20
|46
|6
|Нью-Джерси
|39
|21
|18
|45
|7
|Питтсбург
|40
|20
|20
|45
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|41
|24
|17
|57
|2
|Флорида
|41
|27
|14
|56
|3
|Торонто
|39
|21
|18
|50
|4
|Тампа-Бэй
|43
|21
|22
|47
|5
|Детройт
|41
|20
|21
|45
|6
|Монреаль
|41
|17
|24
|40
|7
|Баффало
|42
|18
|24
|40
|8
|Оттава
|37
|14
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|28
|13
|60
|2
|Колорадо
|42
|27
|15
|57
|3
|Даллас
|41
|24
|17
|53
|4
|Нэшвилл
|42
|23
|19
|47
|5
|Сент-Луис
|40
|21
|19
|43
|6
|Аризона
|40
|20
|20
|42
|7
|Миннесота
|41
|17
|24
|39
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|42
|28
|14
|59
|2
|Вегас
|42
|24
|18
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|48
|4
|Эдмонтон
|38
|22
|16
|45
|5
|Сиэтл
|41
|18
|23
|45
|6
|Калгари
|42
|19
|23
|43
|7
|Анахайм
|41
|14
|27
|29
|8
|Сан-Хосе
|42
|10
|32
|23
|14.01
|00:00
|
Оттава – Сан-Хосе
|5 : 4
|14.01
|00:00
|
Баффало – Ванкувер
|0 : 1
|14.01
|02:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|- : -
|14.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|- : -
|14.01
|03:00
|
Торонто – Колорадо
|- : -
|14.01
|03:00
|
Виннипег – Филадельфия
|- : -
|14.01
|03:00
|
Монреаль – Эдмонтон
|- : -
|14.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|- : -
|14.01
|03:00
|
Детройт – Лос-Анджелес
|- : -
|14.01
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|- : -
|14.01
|04:00
|
Сент-Луис – Бостон
|- : -
|14.01
|04:00
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|14.01
|04:00
|
Миннесота – Аризона
|- : -
|14.01
|04:00
|
Нэшвилл – Айлендерс
|- : -
|14.01
|06:00
|
Вегас – Калгари
|- : -
|14.01
|21:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|69
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|42
|67
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|41
|58
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|38
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|41
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41