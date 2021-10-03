«Оттава» предлагает Брэди Ткачаку контракт на 8 лет и 64 миллиона долларов

Стали известны условия контракта, который «Оттава» предлагает нападающему Брэди Ткачаку. Канадский клуб хочет заключить с хоккеистом, который находится в статусе ограниченно свободного агента, контракт на 8 лет и 64 миллиона долларов, сообщает TFP.

Однако пока 22-летний игрок не торопится подписывать новое соглашение.

Ранее появлялась информация, что клуб готов сделать форварда новым капитаном команды, после того как договор будет подписан.

«Оттава» выбрала Ткачака на драфте-2018 под общим четвертым номером. С тех пор он провел в лиге 198 матчей и набрал 125 (60+65) очков.