«Оттава» предлагает Брэди Ткачаку контракт на 8 лет и 64 миллиона долларов
17:28
Стали известны условия контракта, который «Оттава» предлагает нападающему Брэди Ткачаку. Канадский клуб хочет заключить с хоккеистом, который находится в статусе ограниченно свободного агента, контракт на 8 лет и 64 миллиона долларов, сообщает TFP.
Однако пока 22-летний игрок не торопится подписывать новое соглашение.
Ранее появлялась информация, что клуб готов сделать форварда новым капитаном команды, после того как договор будет подписан.
«Оттава» выбрала Ткачака на драфте-2018 под общим четвертым номером. С тех пор он провел в лиге 198 матчей и набрал 125 (60+65) очков.
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