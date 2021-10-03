«Миннесота» хочет продлить контракт с главным тренером
3 октября, 17:13
Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин намерен продлить контракт с главным тренером Дином Эвансом. Однако официальные переговоры еще не начались, сообщает The Athletic.
57-летний специалист возглавил «Дикарей» в 2020 году, сменив на посту главного тренера Брюсу Будро. Под его руководством клуб два раза выходил в плей-офф, но вылетел в первом же раунде.
Эвансон является одним из самых низкооплачиваемых тренером лиги. Работа «Миннесоты» для него — первый опытна посту главного тренера клуба в НХЛ.
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