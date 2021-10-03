Форвард «Питтсбурга» Гюнцель сдал положительный тест на коронавирус
18:17
Нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель сдал положительный тест на коронавирус, сообщается в Twitter команды.
26-летний хоккеист находится под наблюдением медицинского персонала «Питтсбурга» и будет следовать протоколам Национальной хоккейной лиги. Вместо него на матч с «Детройтом» заявлен форвард Доминик Симон.
В минувшем сезоне Гюнцель провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 57 (23+34) очков.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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