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Форвард «Питтсбурга» Гюнцель сдал положительный тест на коронавирус

18:17
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Нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель сдал положительный тест на коронавирус, сообщается в Twitter команды.

26-летний хоккеист находится под наблюдением медицинского персонала «Питтсбурга» и будет следовать протоколам Национальной хоккейной лиги. Вместо него на матч с «Детройтом» заявлен форвард Доминик Симон.

В минувшем сезоне Гюнцель провел 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 57 (23+34) очков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/penguins/status/1444678697110413315

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Александр Кравченко все материалы автора

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