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«Оттава» потерпела восьмое подряд поражение

06:18
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«Оттава» уступила «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). «Сенаторз» потерпели восьмое кряду поражение.

Российские игроки «Оттавы» Владислав Наместников, Артем Анисимов и Никита Зайцев очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Чикаго» — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Голы: К. Браун — 8 (Демело, Пажо), 3:33 — 1:0. Тирни — 7 (Шабо, К. Браун), 7:21 — 2:0. Кубалик — 17 (Кейн, Тэйвз), 37:20 — 2:1. Кубалик — 18 (Тэйвз, Куккук), 43:41 — 2:2. Тэйвз — 12 (Кейн), 60:42 — 2:3.

Вратари: Хегберг — Ленер.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 22 (12+5+5+0) — 30 (12+9+8+1).

Наши: Анисимов (12.21/2/-1), Зайцев (17.30/1/-1), Наместников (11.00/0/0) — -.

15 января. Оттава. Canadian Tire Centre.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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