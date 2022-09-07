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7 сентября, 19:52

«Оттава» переподписала Штюцле на 8 лет с зарплатой 8,35 миллиона долларов

Руслан Минаев
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«Оттава» переподписала контракт с нападающим Тимом Штюцлем на 8 лет и 66,8 миллионов долларов, сообщил генеральный менеджер «Сенаторов» Пьер Дорион.

Среднегодовая зарплата 20-летнего немца составит 8,35 миллиона долларов.

Штюцле был выбран «Оттавой» на драфте НХЛ-2020 под общим 3-м номером. В прошлом сезоне он провел за клуб 79 матчей и набрал 58 (22+36) очков в регулярке.

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ХК Оттава Сенаторз
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