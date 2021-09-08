«Оттава» хочет сделать Брэди Ткачака новым капитаном команды
19:50
«Оттава» продолжает вести переговоры о новом контракте с нападающим Брэди Ткачаком, который находится в статусе ограниченно свободного агента. Клуб готов сделать 21-летнего форварда новым капитаном команды после того, как договор будет подписан, сообщает Sportsnet.
«Оттава» выбрала Ткачака на драфте-2018 под общим четвертым номером. С тех пор он провел в лиге 198 матчей и набрал 125 (60+65) очков.
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