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«Оттава» хочет сделать Брэди Ткачака новым капитаном команды

19:50
Брэди Ткачак. Фото Getty Images
Брэди Ткачак. Фото Getty Images
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«Оттава» продолжает вести переговоры о новом контракте с нападающим Брэди Ткачаком, который находится в статусе ограниченно свободного агента. Клуб готов сделать 21-летнего форварда новым капитаном команды после того, как договор будет подписан, сообщает Sportsnet.

«Оттава» выбрала Ткачака на драфте-2018 под общим четвертым номером. С тех пор он провел в лиге 198 матчей и набрал 125 (60+65) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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