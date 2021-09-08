Мерзликин намерен выиграть «Везина Трофи» в честь погибшего голкипера «Коламбуса» Кивлениекса

Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин сообщил, что намерен выиграть «Везина Трофи» в честь вратаря Матисса Кивлениекса, который умер 4 июля.

«Не хочу давать никаких обещаний, но могу сказать вам мой план — выиграть приз Везина. Собираюсь выиграть эту награду для него. В хоккее нельзя давать обещаний, никто не знает, как сложится сезон, но такова моя цель. И я верю, что достигну ее.

Сейчас боли нет. Конечно, мне не хватает друга. Но меня удивляет отсутствие боли и то, что сейчас ничто не мешает мне сконцентрироваться на жизни. Я рад, что могу двигаться дальше. Мне легко говорить о нем. И когда я делаю это, слова идут от сердца. Хочется плакать, но не от грусти, а от радости. Он сделал меня сильнее», — цитирует Мерзликина The Athletic.

Кивлениекс погиб в возрасте 24 лет после ранения в грудь из-за использования пиротехники во время салюта в честь Дня независимости США. Мерзликин ранее рассказал, что хоккеист спас его семью, которая находилась в шести — девяти метрах от Кивлениекса.