«Оттава» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» дома обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сенаторз» одержали победы в трех из последних четырех матчах. «Оттава» набрала 28 очков и замыкает таблицу Восточной конференции. «Баффало» с 34 очками — на 14-й строчке «Востока».