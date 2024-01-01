«Эдмонтон» разгромил «Анахайм», Фогель набрал 5 очков
«Эдмонтон» на выезде разгромил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.
У гостей 5 (2+3) очка набрал Уоррен Фогель. Гол и две передачи на счету Леона Драйзайтля. Одной результативной передачей отметился Коннор Макдэвид.
«Эдмонто» одержал 5-ю победу подряд. «Ойлерз» с 37 очками занимают 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Анахайм» с 26 очками — на 14-й строчке таблицы «Запада».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Эдмонтон» — 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)
Голы: Маклеод — 7 (Фогеле), 4:15 — 0:1. Джонс — 4 (Строум, Зеграс), 9:10 — 1:1. Кейн — 14, 17:22 — 1:2. Драйзайтль — 16 (Нерс, Фогеле), 21:48 — 1:3. Фогеле — 6 (Нерс, Браун), 24:16 — 1:4. Фогеле — 7 (Маклеод, Драйзайтль), 31:43 — 1:5. Ватрано — 17 (Киллорн, Гудас), 44:49 — 2:5. Хаймэн — 22 (Макдэвид, Бушар), 48:49 — 2:6. Кулак — 2 (Драйзайтль, Фогеле), 55:49 — 2:7.
Вратари: Гибсон — Пикар.
Штраф: 31 — 41.
Броски: 30 (14+8+8) — 39 (10+18+11).
Наши: Любушкин (16.09/1/-1), Минтюков (12.54/2/-1) — -.
1 января. Анахайм. Honda Center. 16041 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|35
|25
|10
|51
|2
|Каролина
|37
|20
|17
|44
|3
|Айлендерс
|36
|17
|19
|43
|4
|Филадельфия
|36
|19
|17
|43
|5
|Вашингтон
|34
|17
|17
|40
|6
|Нью-Джерси
|35
|19
|16
|40
|7
|Питтсбург
|35
|18
|17
|40
|8
|Коламбус
|38
|12
|26
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|35
|22
|13
|50
|2
|Флорида
|36
|22
|14
|46
|3
|Торонто
|34
|17
|17
|41
|4
|Тампа-Бэй
|38
|18
|20
|41
|5
|Детройт
|37
|17
|20
|38
|6
|Монреаль
|36
|15
|21
|35
|7
|Баффало
|38
|15
|23
|34
|8
|Оттава
|32
|14
|18
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|37
|23
|14
|49
|2
|Виннипег
|35
|22
|13
|48
|3
|Даллас
|35
|22
|13
|48
|4
|Нэшвилл
|37
|20
|17
|41
|5
|Аризона
|35
|19
|16
|40
|6
|Сент-Луис
|36
|18
|18
|37
|7
|Миннесота
|35
|16
|19
|36
|8
|Чикаго
|36
|11
|25
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|37
|22
|15
|49
|3
|Лос-Анджелес
|33
|20
|13
|45
|4
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|37
|5
|Сиэтл
|37
|14
|23
|37
|6
|Калгари
|36
|15
|21
|35
|7
|Анахайм
|36
|13
|23
|26
|8
|Сан-Хосе
|37
|9
|28
|21
|1.01
|01:00
|
Детройт – Бостон
|3 : 5
|1.01
|02:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|3 : 1
|1.01
|02:00
|
Оттава – Баффало
|5 : 1
|1.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|4 : 3
|1.01
|04:00
|
Колорадо – Сан-Хосе
|3 : 1
|1.01
|04:00
|
Калгари – Филадельфия
|4 : 3
|1.01
|04:00
|
Даллас – Чикаго
|8 : 1
|1.01
|04:00
|
Анахайм – Эдмонтон
|2 : 7
|1.01
|23:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|37
|61
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|37
|58
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|35
|50
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|37
|26
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1