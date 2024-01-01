«Эдмонтон» разгромил «Анахайм», Фогель набрал 5 очков

«Эдмонтон» на выезде разгромил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

У гостей 5 (2+3) очка набрал Уоррен Фогель. Гол и две передачи на счету Леона Драйзайтля. Одной результативной передачей отметился Коннор Макдэвид.

«Эдмонто» одержал 5-ю победу подряд. «Ойлерз» с 37 очками занимают 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Анахайм» с 26 очками — на 14-й строчке таблицы «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 2:7 (1:2, 0:3, 1:2)

Голы: Маклеод — 7 (Фогеле), 4:15 — 0:1. Джонс — 4 (Строум, Зеграс), 9:10 — 1:1. Кейн — 14, 17:22 — 1:2. Драйзайтль — 16 (Нерс, Фогеле), 21:48 — 1:3. Фогеле — 6 (Нерс, Браун), 24:16 — 1:4. Фогеле — 7 (Маклеод, Драйзайтль), 31:43 — 1:5. Ватрано — 17 (Киллорн, Гудас), 44:49 — 2:5. Хаймэн — 22 (Макдэвид, Бушар), 48:49 — 2:6. Кулак — 2 (Драйзайтль, Фогеле), 55:49 — 2:7.

Вратари: Гибсон — Пикар.

Штраф: 31 — 41.

Броски: 30 (14+8+8) — 39 (10+18+11).

Наши: Любушкин (16.09/1/-1), Минтюков (12.54/2/-1) — -.

1 января. Анахайм. Honda Center. 16041 зритель.