Одноклубник Панарина летом выйдет на рынок свободных агентов

Нападающий "Коламбуса" Мэтт Дюшен сообщил, что хочет выйти на рынок свободных агентов по окончании контракта с клубом. Соглашение истекает 1 июля 2019 года.

– Пока я решил, что должен попробовать, – цитирует Дюшена официальный сайт НХЛ. – Это очень важный момент в моей жизни. Возможно, мне предстоит принять самое главное решение в карьере, и уж точно самое главное из всех, что я принимал до сих пор. Я не буду торопиться, поговорю с семьей, с агентом, чтобы принять самое выгодное для меня решение.



Мне в "Коламбусе" понравилось, мы еще пообщаемся с Ярмо Кекяляйненом, чтобы узнать, что мне здесь могут предложить. Я рад, что играл за "Блю Джекетс", благодарен за такой шанс. Будет приятно, если наши отношения продлятся. Посмотрим, что получится.



Здесь отличная атмосфера. Здесь все делается для победы. Тут нет ничего, на что можно было бы указать и сказать, что это надо исправить. Меня это поразило. Здесь потрясающие болельщики, замечательный город. Я не ожидал этого. В этом плане все замечательно.