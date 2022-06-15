Каменский считает, что третье или четвертое звено «Тампы» может оказаться ключевым в игре с «Колорадо»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский считает, что в финале Кубка Стэнли с «Колорадо» многое может решить третье или четвертое звено «Тампы-Бэй».

«В финале совсем не обязательно, что решит ведущее звено. Ключевым может оказаться и третье, и четвертое. Ну а тот факт, что «Тампа» будет стараться нейтрализовать своей третьей тройкой звено Маккиннона... Ну, ребята мирового класса должны стремиться это преодолеть и сыграть в тот хоккей, который от них ждут болельщики и тренерский штаб. Думаю, тем хоккей и интересен, что одни пытаются сдержать, а другие — обыграть. Давайте посмотрим пару игр и потом уже будем по персоналиям рассуждать», — приводит слова Каменского «Газета.Ru».

Олимпийский чемпион-1988 по хоккею Каменский также назвал форварда Никиту Кучерова и голкипера Андрея Василевского ведущими игроками «Лайтнинг».

«Кучеров и Василевский являются ведущими игроками команды и показывают хоккей мирового класса. Вполне возможно, что кто-то из них получит «Конн Смайт Трофи», если выиграет «Тампа». Не удивлюсь, тем более Василевский уже становился MVP плей-офф», — добавил Каменский.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли-2022 «Колорадо» — «Тампа-Бэй» пройдет в ночь на 16 июня в 03.00 по московскому времени.