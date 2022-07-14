Обе-Кубель, уронивший Кубок Стэнли, подписал контракт с «Торонто»

Форвард Николя Обе-Кубель продолжит карьеру в «Торонто». «Мэйпл Ливз» подписали с 26-летним игроком однолетний контракт с зарплатой 1 миллион долларов.

В прошедшем сезоне Обе-Кубель играл за «Филадельфию» и «Колорадо», став победителем Кубка Стэнли. На церемонии вручения трофея после победы в финале хоккеист упал на лед и помял кубок.

? We've signed forward Nicolas Aube-Kubel to a one-year contract. #LeafsForever — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) July 13, 2022

На счету Обе-Кубеля 22 (11+11) очка в 67 матчах регулярного чемпионата за «Колорадо». В плей-офф он сыграл в 14 матчах, но очков не набрал.