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Обе-Кубель, уронивший Кубок Стэнли, подписал контракт с «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард Николя Обе-Кубель продолжит карьеру в «Торонто». «Мэйпл Ливз» подписали с 26-летним игроком однолетний контракт с зарплатой 1 миллион долларов.

В прошедшем сезоне Обе-Кубель играл за «Филадельфию» и «Колорадо», став победителем Кубка Стэнли. На церемонии вручения трофея после победы в финале хоккеист упал на лед и помял кубок.

На счету Обе-Кубеля 22 (11+11) очка в 67 матчах регулярного чемпионата за «Колорадо». В плей-офф он сыграл в 14 матчах, но очков не набрал.

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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