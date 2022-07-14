«Анахайм» подписал трехлетний контракт с Ватрано

«Анахайм» договорился с правым нападающим Фрэнком Ватрано о трехлетнем контракте. Ранее 28-летний игрок выступал за «Рейнджерс».

NEWS: We have agreed to terms with Frank Vatrano! #FlyTogether https://t.co/E9Q2LCjy57 — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) July 13, 2022

На счету Ватрано 170 (101+69) очков и 178 минут штрафа в 401 матче в НХЛ за карьеру в составе «Рейнджерс» (2021-2022), «Флориды» (2018-2022) и «Бостона» (2015-2018).