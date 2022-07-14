Перрон и Кубалик подписали контракты с «Детройтом»

Нападающие Доминик Кубалик и Дэвид Перрон подписали контракты с «Детройтом». Оба игрока заключили соглашения на два года.

В прошедшем сезоне 34-летний Перрон набрал 57 (27+30) очков в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Сент-Луис». В плей-офф он набрал 13 (9+4) очков в 12 встречах.

На счету 26-летнего Кубалика 32 (15+17) очка в 78 встречах за «Чикаго».