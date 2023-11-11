Дубль Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

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«Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Дэвилз» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий Евгений Кузнецов забросил две шайбы. Форвард Александр Овечкин отметился голевой передачей.

«Вашингтон» набрал 14 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 7-й строчке — 15 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Голы: Обе-Кубель — 1 (Сандин, Милано), 10:22 — 0:1. Маленстин — 1 (Обе-Кубель, Фехервари), 10:37 — 0:2. Кузнецов — 2 (Уилсон, Овечкин), 26:34 — 0:3. Майер — 4 (Маклеод, Марино), 47:13 — 1:3. Мерсер — 2 (Тоффоли, Шмид), 49:12 — 2:3. Кузнецов — 3 (п.в., Джохансен, Уилсон), 58:09 — 2:4.

Вратари: Ванечек (Шмид, 10:37, 57:55 — 58:09, 58:21) — Линдгрен (3:30 — 4:18, 51:43 — 51:49).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (2+11+13) — 25 (12+6+7).

Наши: — - Кузнецов (23.06/3/+1), Овечкин (21.19/3/+1).

11 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.