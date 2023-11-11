«Флорида» переиграла «Каролину». Бобровский сделал 28 сэйвов

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«Флорида» выиграла у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Пантерз» одержали третью победу подряд.

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

«Флорида» набрала 17 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на 5-й строчке — 16 очков.