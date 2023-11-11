Задоров забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Калгари» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». Счет стал 4:2 в пользу «Мэйпл Ливз».

На 6-й минуте второго периода голом отметился российский защитник Никита Задоров. Для него это первая шайба в этом сезоне.