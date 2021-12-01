«Сан-Хосе» переиграл «Нью-Джерси». Барабанов сделал две голевые передачи
«Сан-Хосе» обыграл «Нью-Джерси»
05:31
«Сан-Хосе» обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Шаркс» одержали вторую победу кряду.
Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился двумя голевыми передачами.
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю