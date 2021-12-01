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«Сан-Хосе» переиграл «Нью-Джерси». Барабанов сделал две голевые передачи

«Сан-Хосе» обыграл «Нью-Джерси»
05:31

«Сан-Хосе» обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Шаркс» одержали вторую победу кряду.

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился двумя голевыми передачами.

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Евгений Козинов все материалы автора
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