«Нью-Джерси» обыграл «Миннесоту», у Капризова «-1»

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 4:3.

В составе «Дэвилз» 3 (2+1) очка набрал Йеспер Братт, еще по голу забили Тайлер Тоффоли и Эрик Хаула. У «Уайлд» шайбы на счету Патрик Марун, Райан Хартман и Джейкоб Мидлтон, форвард Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Нью-Джерси» с 11 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Миннесота» с 8 очками — на девятой строчке Запада.