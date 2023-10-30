«Нью-Джерси» обыграл «Миннесоту», у Капризова «-1»
«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 4:3.
В составе «Дэвилз» 3 (2+1) очка набрал Йеспер Братт, еще по голу забили Тайлер Тоффоли и Эрик Хаула. У «Уайлд» шайбы на счету Патрик Марун, Райан Хартман и Джейкоб Мидлтон, форвард Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-1».
После этого матча «Нью-Джерси» с 11 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Миннесота» с 8 очками — на девятой строчке Запада.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|12
|2
|Каролина
|9
|5
|4
|10
|3
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|9
|4
|Айлендерс
|7
|4
|3
|9
|5
|Филадельфия
|8
|4
|4
|9
|6
|Коламбус
|8
|3
|5
|8
|7
|Вашингтон
|7
|3
|4
|7
|8
|Питтсбург
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|8
|7
|1
|15
|2
|Торонто
|8
|5
|3
|11
|3
|Монреаль
|8
|5
|3
|11
|4
|Детройт
|9
|5
|4
|11
|5
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|10
|6
|Флорида
|7
|4
|3
|8
|7
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|8
|Баффало
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|8
|6
|2
|12
|2
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|8
|4
|4
|9
|4
|Нэшвилл
|8
|4
|4
|8
|5
|Миннесота
|8
|3
|5
|8
|6
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|7
|Аризона
|7
|3
|4
|6
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|8
|1
|17
|2
|Ванкувер
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Анахайм
|8
|4
|4
|8
|5
|Сиэтл
|9
|2
|7
|6
|6
|Калгари
|8
|2
|6
|5
|7
|Эдмонтон
|7
|1
|6
|3
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|1
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|30.10
|02:00
|
Эдмонтон – Калгари
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|7
|18
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|9
|15
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|9
|13
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|9
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|8
|8
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|8
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|4
|1.25
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32
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