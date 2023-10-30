«Вашингтон» одержал победу над «Сан-Хосе». Овечкин сделал две передачи, у Кузнецова гол

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:1.

На гол Люка Кунина «Кэпиталз» ответили шайбами Дилана Строума, Тома Уилсона и Евгения Кузнецова, который забил в пустые ворота. На счету Александра Овечкина две результативные передачи.

После этого матча «Вашингтон» с 9 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 1 очком — на последней строчке Запада.