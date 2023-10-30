Макдэвид вернулся в состав «Эдмонтона» после травмы

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

26-летний канадец пропустил две встречи из-за травмы верхней части тела. Ранее сообщалось, что хоккеист пропустит две недели, но игрок восстановился раньше. В текущем сезоне Макдэвид провел 5 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.

Матч «Эдмонтон» — «Калгари» пройдет сегодня на открытом воздухе в рамках «Классики наследия» и начнется в 2:00 мск.