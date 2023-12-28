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«Нью-Джерси» в овертайме обыграл «Коламбус»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нью-Джерси» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победный гол на счету Тимо Майера.

В составе «Блю Джэкетс» одну шайбу забросил российский нападающий Егор Чинахов.

«Нью-Джерси» с 38 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 15-й строчке — 29 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Бин — 2 (Гонс, Тексье), 6:39 — 0:1. Палат — 5 (Хаула, Мерсер), 9:55 — 1:1. Дэнфорт — 9 (Иржичек, Фантилли), 28:28 — 1:2. Мерсер — 9 (Немец), 55:51 — 2:2. Чинахов — 10, 57:34 — 2:3. Л. Хьюз — 5 (Д. Хьюз, Мерсер), 58:35 — 3:3. Майер — 9, 62:12 — 4:3.

Вратари: Ванечек — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (8+10+15+2) — 29 (9+8+11+1).

Наши: — - Воронков (12.42/0/0), Марченко (16.10/1/0), Проворов (27.32/1/-2), Чинахов (16.37/3/-1).

28 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Егор Чинахов
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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2 Айлендерс 34 16 18 41
3 Филадельфия 33 18 15 40
4 Вашингтон 32 17 15 39
5 Нью-Джерси 33 18 15 38
6 Каролина 34 17 17 38
7 Питтсбург 33 16 17 36
8 Коламбус 36 11 25 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 33 20 13 46
2 Флорида 34 20 14 42
3 Торонто 32 17 15 40
4 Тампа-Бэй 36 17 19 39
5 Детройт 35 16 19 36
6 Монреаль 33 15 18 35
7 Баффало 36 14 22 32
8 Оттава 30 13 17 26
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 33 20 13 44
2 Колорадо 34 21 13 44
3 Виннипег 32 20 12 43
4 Нэшвилл 34 19 15 38
5 Сент-Луис 34 18 16 37
6 Аризона 33 17 16 36
7 Миннесота 33 16 17 36
8 Чикаго 33 10 23 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 35 23 12 49
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Торонто – Оттава
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Тампа-Бэй – Флорида
 2 : 3
28.12 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 5 : 1
28.12 03:00
Нью-Джерси – Коламбус
 4 : 3 ОТ
28.12 03:30
Баффало – Бостон
 1 : 4
28.12 03:30
Айлендерс – Питтсбург
 0 : 7
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Сент-Луис – Даллас
 2 : 1
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Нэшвилл – Каролина
 2 : 5
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