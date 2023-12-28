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Сегодня, 05:42

«Тампа» дома проиграла «Флориде». Кучеров забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

«Тампа-Бэй» на своем льду потерпела поражение от «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Пантерз» прервали трехматчевую победную серию «Лайтнинг».

Российский нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу и продолжает лидировать в списке бомбардиров — 58 (24+34 ) очков.

Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам, а Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков.

«Тампа» с 39 очками занимает 9-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 3-й строчке — 42 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Экблад — 1 (Форслинг, Барков), 4:16 — 0:1. Райнхарт — 20 (Родригес, Барков), 21:24 — 0:2. Кучеров — 24 (Хедман, Пербикс), 40:29 — 1:2. Райнхарт — 21 (мен., Барков), 43:11 — 1:3. Эйссимонт — 6 (бол., Хагель, Раддиш), 43:31 — 2:3.

Вратари: Василевский (58:27 — 58:44) — Бобровский.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 29 (9+10+10) — 30 (10+9+11).

Наши: Кучеров (19.31/6/0) — Куликов (13.26/1/+1).

28 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 33 24 9 49
2 Айлендерс 33 16 17 41
3 Филадельфия 33 18 15 40
4 Вашингтон 32 17 15 39
5 Нью-Джерси 33 18 15 38
6 Каролина 34 17 17 38
7 Питтсбург 32 15 17 34
8 Коламбус 36 11 25 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 32 19 13 44
2 Флорида 34 20 14 42
3 Торонто 32 17 15 40
4 Тампа-Бэй 36 17 19 39
5 Детройт 34 16 18 36
6 Монреаль 33 15 18 35
7 Баффало 35 14 21 32
8 Оттава 30 13 17 26
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 32 20 12 44
2 Колорадо 34 21 13 44
3 Виннипег 32 20 12 43
4 Нэшвилл 34 19 15 38
5 Аризона 33 17 16 36
6 Сент-Луис 33 17 16 35
7 Миннесота 32 15 17 34
8 Чикаго 33 10 23 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 35 23 12 49
2 Вегас 35 21 14 47
3 Лос-Анджелес 30 19 11 42
4 Калгари 34 14 20 33
5 Сиэтл 35 12 23 33
6 Эдмонтон 31 15 16 31
7 Анахайм 33 12 21 24
8 Сан-Хосе 34 9 25 21
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3.01
28.12 03:00
Торонто – Оттава
 2 : 4
28.12 03:00
Тампа-Бэй – Флорида
 2 : 3
28.12 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 5 : 1
28.12 03:00
Нью-Джерси – Коламбус
 4 : 3 ОТ
28.12 03:30
Баффало – Бостон
 - : -
28.12 03:30
Айлендерс – Питтсбург
 - : -
28.12 04:00
Сент-Луис – Даллас
 - : -
28.12 04:00
Нэшвилл – Каролина
 - : -
28.12 04:00
Миннесота – Детройт
 - : -
28.12 05:00
Чикаго – Виннипег
 - : -
28.12 05:00
Аризона – Колорадо
 - : -
28.12 05:30
Калгари – Сиэтл
 - : -
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Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 - : -
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Анахайм – Вегас
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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 35 58
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 34 54
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 35 47
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 31 28
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 35 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 35 24
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

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