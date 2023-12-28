«Тампа» дома проиграла «Флориде». Кучеров забросил одну шайбу
«Тампа-Бэй» на своем льду потерпела поражение от «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Пантерз» прервали трехматчевую победную серию «Лайтнинг».
Российский нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу и продолжает лидировать в списке бомбардиров — 58 (24+34 ) очков.
Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам, а Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков.
«Тампа» с 39 очками занимает 9-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 3-й строчке — 42 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы: Экблад — 1 (Форслинг, Барков), 4:16 — 0:1. Райнхарт — 20 (Родригес, Барков), 21:24 — 0:2. Кучеров — 24 (Хедман, Пербикс), 40:29 — 1:2. Райнхарт — 21 (мен., Барков), 43:11 — 1:3. Эйссимонт — 6 (бол., Хагель, Раддиш), 43:31 — 2:3.
Вратари: Василевский (58:27 — 58:44) — Бобровский.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 29 (9+10+10) — 30 (10+9+11).
Наши: Кучеров (19.31/6/0) — Куликов (13.26/1/+1).
28 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|33
|24
|9
|49
|2
|Айлендерс
|33
|16
|17
|41
|3
|Филадельфия
|33
|18
|15
|40
|4
|Вашингтон
|32
|17
|15
|39
|5
|Нью-Джерси
|33
|18
|15
|38
|6
|Каролина
|34
|17
|17
|38
|7
|Питтсбург
|32
|15
|17
|34
|8
|Коламбус
|36
|11
|25
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|32
|19
|13
|44
|2
|Флорида
|34
|20
|14
|42
|3
|Торонто
|32
|17
|15
|40
|4
|Тампа-Бэй
|36
|17
|19
|39
|5
|Детройт
|34
|16
|18
|36
|6
|Монреаль
|33
|15
|18
|35
|7
|Баффало
|35
|14
|21
|32
|8
|Оттава
|30
|13
|17
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|32
|20
|12
|44
|2
|Колорадо
|34
|21
|13
|44
|3
|Виннипег
|32
|20
|12
|43
|4
|Нэшвилл
|34
|19
|15
|38
|5
|Аризона
|33
|17
|16
|36
|6
|Сент-Луис
|33
|17
|16
|35
|7
|Миннесота
|32
|15
|17
|34
|8
|Чикаго
|33
|10
|23
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|35
|23
|12
|49
|2
|Вегас
|35
|21
|14
|47
|3
|Лос-Анджелес
|30
|19
|11
|42
|4
|Калгари
|34
|14
|20
|33
|5
|Сиэтл
|35
|12
|23
|33
|6
|Эдмонтон
|31
|15
|16
|31
|7
|Анахайм
|33
|12
|21
|24
|8
|Сан-Хосе
|34
|9
|25
|21
|28.12
|03:00
|
Торонто – Оттава
|2 : 4
|28.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|2 : 3
|28.12
|03:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|5 : 1
|28.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|28.12
|03:30
|
Баффало – Бостон
|- : -
|28.12
|03:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|- : -
|28.12
|04:00
|
Сент-Луис – Даллас
|- : -
|28.12
|04:00
|
Нэшвилл – Каролина
|- : -
|28.12
|04:00
|
Миннесота – Детройт
|- : -
|28.12
|05:00
|
Чикаго – Виннипег
|- : -
|28.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
|28.12
|05:30
|
Калгари – Сиэтл
|- : -
|28.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -
|28.12
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|58
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|34
|54
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|35
|47
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|31
|28
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|35
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|24
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93