«Оттава» на выезде переиграла «Торонто». Тарасенко сделал две голевые передачи
«Торонто» на своем льду проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.
Российский нападающий «Сенаторз» Владимир Тарасенко сделал две голевые передачи.
«Торонто» с 40 очками занимает 5-е место в Восточной конференции. «Оттава» — последняя (26 очков).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Оттава» — 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
Голы: Найз — 8 (Мэттьюс), 5:41 — 1:0. Бертуцци — 6 (Райлли, Нюландер), 6:04 — 2:0. Келли — 2 (мен., Жиру), 30:17 — 2:1. Батерсон — 12 (Штюцле), 34:25 — 2:2. Батерсон — 13 (Тарасенко, Хэмоник), 43:44 — 2:3. Ткачак — 16 (п.в., Тарасенко), 57:33 — 2:4.
Вратари: Джонс (56:40 — 57:33, 57:50) — Корписало.
Штраф: 7 — 11.
Броски: 36 (12+8+16) — 31 (6+14+11).
Наши: — - Зуб (24.45/3/+2), Тарасенко (14.56/1/+2).
28 декабря. Торонто. Scotiabank Arena. 19261 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|33
|24
|9
|49
|2
|Айлендерс
|34
|16
|18
|41
|3
|Филадельфия
|33
|18
|15
|40
|4
|Вашингтон
|32
|17
|15
|39
|5
|Нью-Джерси
|33
|18
|15
|38
|6
|Каролина
|34
|17
|17
|38
|7
|Питтсбург
|33
|16
|17
|36
|8
|Коламбус
|36
|11
|25
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|33
|20
|13
|46
|2
|Флорида
|34
|20
|14
|42
|3
|Торонто
|32
|17
|15
|40
|4
|Тампа-Бэй
|36
|17
|19
|39
|5
|Детройт
|35
|16
|19
|36
|6
|Монреаль
|33
|15
|18
|35
|7
|Баффало
|36
|14
|22
|32
|8
|Оттава
|30
|13
|17
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|33
|20
|13
|44
|2
|Колорадо
|34
|21
|13
|44
|3
|Виннипег
|32
|20
|12
|43
|4
|Нэшвилл
|34
|19
|15
|38
|5
|Сент-Луис
|34
|18
|16
|37
|6
|Аризона
|33
|17
|16
|36
|7
|Миннесота
|33
|16
|17
|36
|8
|Чикаго
|33
|10
|23
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|35
|23
|12
|49
|2
|Вегас
|35
|21
|14
|47
|3
|Лос-Анджелес
|30
|19
|11
|42
|4
|Калгари
|34
|14
|20
|33
|5
|Сиэтл
|35
|12
|23
|33
|6
|Эдмонтон
|31
|15
|16
|31
|7
|Анахайм
|33
|12
|21
|24
|8
|Сан-Хосе
|34
|9
|25
|21
|28.12
|03:00
|
Торонто – Оттава
|2 : 4
|28.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|2 : 3
|28.12
|03:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|5 : 1
|28.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|28.12
|03:30
|
Баффало – Бостон
|1 : 4
|28.12
|03:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|0 : 7
|28.12
|04:00
|
Сент-Луис – Даллас
|2 : 1
|28.12
|04:00
|
Нэшвилл – Каролина
|2 : 5
|28.12
|04:00
|
Миннесота – Детройт
|6 : 3
|28.12
|05:00
|
Чикаго – Виннипег
|- : -
|28.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
|28.12
|05:30
|
Калгари – Сиэтл
|- : -
|28.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -
|28.12
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|58
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|34
|54
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|35
|47
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|31
|28
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|35
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|24
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93