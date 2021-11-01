«Коламбус» в серии буллитов победил «Нью-Джерси»

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Нью-Джерси» со счетом 4:3.

В составе «Дэвилз» отличились Андреас Йонссон, Доусон Мерсер и Дуги Хэмилтон. У «Блю Джэкетс» шайбы забросили Оливер Бьоркстранд, Патрик Лайне и Бун Дженнер. Победный буллит реализовал Якуб Ворачек.

После этого матча «Коламбус» с 10 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 9 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 3:4 Б (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Юнссон — 4 (Братт, Суббан), 1:07 — 1:0. Бьоркстранд — 4 (бол., Ворачек, Лайне), 11:55 — 1:1. Лайне — 3, 14:54 — 1:2. Мерсер — 3 (Суббан), 28:37 — 2:2. Хэмилтон — 2 (Хишир, Заха), 29:54 — 3:2. Дженнер — 5 (Ворачек), 54:35 — 3:3.

Победный буллит: Ворачек.

Вратари: Уэджвуд — Корписало.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 39 (9+12+14+4) — 26 (13+7+3+3).

Наши: — - Гавриков (21.26/1/0).

31 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.