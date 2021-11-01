Гецлаф обошел Селянне и стал лучшим бомбардиром в истории «Анахайма»

Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:2).

36-летний канадец в этой встрече сделал результативную передачу. Таким образом, нападающий набрал 989 (279+710) очков за «Дакс» и стал лучшим бомбардиром клуба, опередив Теему Селянне.