Гецлаф обошел Селянне и стал лучшим бомбардиром в истории «Анахайма»
02:17
Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:2).
36-летний канадец в этой встрече сделал результативную передачу. Таким образом, нападающий набрал 989 (279+710) очков за «Дакс» и стал лучшим бомбардиром клуба, опередив Теему Селянне.
Гецлаф всю карьеру провел в «Анахайме». В текущем сезоне на счету форварда 8 (0+8) очков в 11 матчах НХЛ.
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