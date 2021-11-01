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Гецлаф обошел Селянне и стал лучшим бомбардиром в истории «Анахайма»

02:17
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Форвард «Анахайма» Райан Гецлаф отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:2).

36-летний канадец в этой встрече сделал результативную передачу. Таким образом, нападающий набрал 989 (279+710) очков за «Дакс» и стал лучшим бомбардиром клуба, опередив Теему Селянне.

Гецлаф всю карьеру провел в «Анахайме». В текущем сезоне на счету форварда 8 (0+8) очков в 11 матчах НХЛ.

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Сергей Разин все материалы автора
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