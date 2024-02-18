«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: видеообзор матча «Зимней классики» НХЛ

«Нью-Джерси» дома обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Филадельфия» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 65 очками в 56 матчах. «Нью-Джерси» идет на девятой строчке с 60 очками в 54 играх.