«Торонто» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» дома разгромил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:2.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Торонто» занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 66 очками в 53 матчах. «Анахайм» идет 14-м на «Западе» с 40 очками в 54 играх.