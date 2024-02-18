«Монреаль» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

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«Вашингтон» на выезде обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вашингтон» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 56 очками в 53 матчах.

«Монреаль» идет на 14-й строчке с 52 очками в 55 играх.