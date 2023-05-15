Новиков оценил выступление Бобровского за «Флориду» в этом сезоне

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал выступление российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского, который прошел в следующий раунд Кубка Стэнли.

«В последнем матче с «Торонто» Бобровский отразил 52 броска. Какие-то броски были блокированы полевыми или прошли мимо ворот. Что же там тогда получалось? В него стреляли как из пулемета. Если бы Бобровский так играл в регулярке, то выиграл бы «Везину» в одни ворота. Совершенно очевидно, что сегодня наши вратари взяли такую высоту, что я даже не знаю, кто сможет приблизиться к ним. Это хороший пример для подражания и развития ребят, которые становятся вратарями во всем мире», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

«Флорида» впервые за 27 лет вышла в финал Восточной конференции плей-офф НХЛ, где сыграет с «Каролиной». В текущем розыгрыше Кубка Стэнли россиянин девять раз выходил в стартовом составе «Пантерз».

Бобровский является двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.