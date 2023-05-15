Григоренко заявил, что некоторые хоккеисты из НХЛ пристально следят за КХЛ

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал, что некоторые хоккеисты из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) следят за Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

«Да, многие интересуются. Некоторые ребята пристально следят за КХЛ. Первое время спрашивали, как Москва, как Россия, по поводу перелетов, это всегда очень интересно», — приводит слова Григоренко Sport24.

До перехода в ЦСКА Михаил Григоренко играл в «Баффало Сейбрз», «Колорадо Эвеланш» и «Коламбусе».