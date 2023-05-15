Макдэвид — о 6-м матче с «Вегасом»: «Соперник был хорош, особенно в третьем периоде, когда игра была в одни ворота»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал вылет «Ойлерз» из Кубка Стэнли-2023. Клуб проиграл «Вегасу» со счетом 2-4 в серии второго раунда плей-офф НХЛ.

«[Соперник] хорошо себя проявил, они закрывали буквально все. Третий период в их исполнении прошел просто в одни ворота. Несмотря на это, у нас были идеи, которые мы, впрочем, не смогли реализовать», — сказал Макдэвид после игры.

В этом розыгрыше Кубка Стэнли Макдэвид провел 12 матчей и набрал 20 (8+12) очков.

За выход в финал плей-офф НХЛ «Вегас» сыграет с победителем матча «Сиэтл» — «Даллас» (счет в серии 3-3).