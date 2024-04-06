Кучеров повторил рекорд «Тампы» по количеству игр с более чем 1 очком
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал три голевые передачи в матче с «Питтсбургом» (4:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
Россиянин провел 38-ю игру в сезоне, в которой он набрал более одного очка. 30-летний форвард повторил рекорд «Лайтнинг», который он же и установил в сезоне-2018/19.
Кучеров в этом сезоне набрал 136 (43+93) очков в 76 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|77
|52
|25
|108
|2
|Каролина
|77
|48
|29
|103
|3
|Айлендерс
|76
|34
|42
|83
|4
|Питтсбург
|77
|36
|41
|83
|5
|Филадельфия
|77
|36
|41
|83
|6
|Вашингтон
|76
|36
|40
|82
|7
|Нью-Джерси
|76
|36
|40
|76
|8
|Коламбус
|76
|25
|51
|62
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|77
|45
|32
|105
|2
|Флорида
|77
|48
|29
|101
|3
|Торонто
|75
|43
|32
|95
|4
|Тампа-Бэй
|77
|43
|34
|93
|5
|Детройт
|76
|37
|39
|82
|6
|Баффало
|77
|37
|40
|79
|7
|Оттава
|75
|33
|42
|70
|8
|Монреаль
|75
|29
|46
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|76
|48
|28
|105
|2
|Колорадо
|77
|48
|29
|102
|3
|Виннипег
|76
|46
|30
|98
|4
|Нэшвилл
|76
|44
|32
|92
|5
|Сент-Луис
|76
|40
|36
|84
|6
|Миннесота
|75
|36
|39
|82
|7
|Аризона
|76
|32
|44
|69
|8
|Чикаго
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|76
|47
|29
|102
|2
|Эдмонтон
|75
|46
|29
|97
|3
|Вегас
|76
|42
|34
|92
|4
|Лос-Анджелес
|76
|40
|36
|91
|5
|Сиэтл
|76
|32
|44
|77
|6
|Калгари
|75
|34
|41
|73
|7
|Анахайм
|77
|25
|52
|54
|8
|Сан-Хосе
|75
|17
|58
|42
Результаты / календарь
26.03
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8.04
9.04
10.04
11.04
|6.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|4 : 2
|6.04
|02:00
|
Каролина – Вашингтон
|4 : 2
|6.04
|02:00
|
Детройт – Рейнджерс
|3 : 4
|6.04
|04:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|6 : 2
|6.04
|05:00
|
Аризона – Вегас
|7 : 4
|6.04
|05:00
|
Анахайм – Сиэтл
|1 : 3
|6.04
|20:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|5 : 4
|6.04
|22:30
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|6.04
|22:30
|
Бостон – Флорида
|- : -
|6.04
|23:00
|
Миннесота – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|76
|136
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|77
|131
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|128
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|74
|63
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|74
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|77
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Артур Силов
Ванкувер
|2
|1.5
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