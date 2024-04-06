Кучеров повторил рекорд «Тампы» по количеству игр с более чем 1 очком

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал три голевые передачи в матче с «Питтсбургом» (4:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин провел 38-ю игру в сезоне, в которой он набрал более одного очка. 30-летний форвард повторил рекорд «Лайтнинг», который он же и установил в сезоне-2018/19.

Кучеров в этом сезоне набрал 136 (43+93) очков в 76 играх.