Малкин признан первой звездой матча «Питтсбург» — «Тампа»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Тампой» (5:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин набрал в игре 3 (2+1) очка. В этом сезоне на счету форварда 59 (23+36) очков в 76 матчах.

Второй звездой встречи стал нападающий «Пингвинз» Майкл Бантинг — автор двух голевых передач и одной шайбы.

Третьей звездой матча признан форвард «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, который забил два гола.