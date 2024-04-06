«Питтсбург» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» дома победил «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Питтсбург» (83 очка) одержал 4-ю победу подряд и поднялся на 8-е место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» (83) опустилась на 9-е место, уступая «Пингвинз» по дополнительным показателям. «Тампа» с 93 очками занимает 6-ю строчку таблицы «Востока».