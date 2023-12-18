Ничушкин в матче с «Сан-Хосе» забросил 13-ю шайбу в сезоне

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

28-летний россиянин отличился на восьмой минуте, реализовав большинство, и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Ничушкина 27 (13+14) очков в 29 матчах сезона.