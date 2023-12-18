«Вашингтон» по буллитам обыграл «Каролину», Кузнецов реализовал победный бросок

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл в серии буллитов «Каролине» со счетом 2:1.

В составе «Кэпиталз» гол забил Мартин Фехервари, победный буллит реализовал Евгений Кузнецов, у Александра Овечкина коэффициент полезности «+1». В составе «Харрикейнз» отличился Себастьян Ахо, вратарь Петр Кочетков отразил 20 бросков из 21, Дмитрий Орлов завершил встречу с «+1».

Овечкин продлил свою антирекордную серию без голов до 13 матчей. Последний раз 38-летний россиянин забивал 19 ноября в матче с «Коламбусом» (4:3). На данный момент на его счету 17 (5+12) очков в 28 матчах сезона.

После этого матча «Вашингтон» с 34 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Каролина» с 35 очками — на седьмой строчке.