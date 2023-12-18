«Чикаго» — «Ванкувер»: видеообзор матча

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» — 4:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кэнакс» отличились Элиас Петтерссон, Дакота Джошуа, Брок Босер и Илья Михеев, Иван Задоров получил 17 минут штрафа за драку с Ризом Джонсоном. У «Блэкхокс» дубль оформил Ник Фолиньо, еще один гол забил Коул Гуттман.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте