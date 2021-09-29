Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Ничушкин сделал голевую передачу в проигранном матче «Колорадо» с «Вегасом»

07:40
Теги:

«Колорадо» проиграл «Вегасу» (3:4) в контрольном матче НХЛ. Победную шайбу забросил Джонатан Маршессо.

В составе проигравшей команды голевой передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.

Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

В «Ростове» все очень плохо. Поэтому там больше нет Семина и вряд ли вернется Карпин
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
Александр Усик — о политиках, критикующих украинских спортсменов за фото с россиянами: «Немножко больные они»
Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд