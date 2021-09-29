Ничушкин сделал голевую передачу в проигранном матче «Колорадо» с «Вегасом»
07:40
«Колорадо» проиграл «Вегасу» (3:4) в контрольном матче НХЛ. Победную шайбу забросил Джонатан Маршессо.
В составе проигравшей команды голевой передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.
Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.
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