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Замула отметился классным голом в проигранном матче «Филадельфии» против «Айлендерс»

06:53
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«Филадельфия» в овертайме проиграла «Айлендерс» (2:3 ОТ) в контрольном матче НХЛ.

В составе проигравшей команды голом отметился российский нападающий Егор Замула. Также голевую передачу на свой счет записал Иван Проворов.

Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.

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Евгений Козинов все материалы автора

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