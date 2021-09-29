Замула отметился классным голом в проигранном матче «Филадельфии» против «Айлендерс»
06:53
«Филадельфия» в овертайме проиграла «Айлендерс» (2:3 ОТ) в контрольном матче НХЛ.
В составе проигравшей команды голом отметился российский нападающий Егор Замула. Также голевую передачу на свой счет записал Иван Проворов.
Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.
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